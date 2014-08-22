Перенос сайта с руби на вордпресс

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  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки132 просмотра

Нужен программист для переноса сайта с руби на вордпресс с сохранением дизайна, интересует цена и сроки.

WordPress
11 лет назад
Niva-Irina
Наталья 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров