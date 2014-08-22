Создание формы обрабатывающую файл с информацией по телефонным звонкам. Сортировка данных, создание файла по каждому абоненту.
Перенос сайта с руби на вордпресс
Нужен программист для переноса сайта с руби на вордпресс с сохранением дизайна, интересует цена и сроки.
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