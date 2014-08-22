Обработчик детализации звонков

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок144 просмотра

Создание формы обрабатывающую файл с информацией по телефонным звонкам. Сортировка данных, создание файла по каждому абоненту.

11 лет назад
Serjko
Сергей 
41 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

ViktorVal
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$100
1 день
Виктор сделал проект быстро и то что просили. Обязательно обращусь в следующий раз.
Спасибо, Сергей, за интересный проект. Рекомендую как хорошего заказчика.

Заявки фрилансеров

ViktorVal
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доработка модуля

    Здравствуйте. Сайт на joomla -- jet-toy.ru 1) Нужно, чтобы при поиске, клиент получал результаты поиска, причем в том же виде что и просто на витрине (картинка + краткое описание), а ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • WP: Доработка + подключение Яндекс Касса

    $10

    Добрый день! Нужен толковый человек со знанием js и php, который может выполнить работу любой сложности. Задача подключить сайт к кассе яндекс деньги + разобраться в чужом коде и сделать несколько доработок, всего 5-6 ...

    JavaScriptPHPWordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Подсказать, как скрыть всплывающую подсказку.

    $50

    Вот тут http://t1.pack.in.ua/ , при наведении на любую из картинок на главной, всплывает огромная подсказка с куском кода. Нужно подсказать, как её убрать(скрыть) без ущерба для конструкции блока. Плачу 300 рублей.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Поправить сайт на cms opencart

    Нужен программист на cms opencart срочно. Нужен специалист поправить существующий сайт. Работы не много оплата сразу. Стоимость укажете сами. http://skabs.ru/ Поправить нужно меню (каталог) внешний вид в приложении Кто первый ...

    Opencart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Drupal Commerce

    $250

    Нужно загрузить дополнительные товары на сайт (часть уже есть, её нельзя потерять) Натянуть новый дизайн. Частично запилить функционал, представленный в новом дизайне. Сделать анимацию корзины (покажу ...

    Drupal
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Поправить кодировку фото в интернет-магазине

    $30

    Open Cart. После переноса с хостинга на хостинг, перестали отображаться юмноге фото в магазине. Названия фото были на русском языке, теперь они не отображаются в магазине (фото товаров) необходимо очень срочно исправить эту проблему. Жду ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуется настроить API видео чата

    Требуется настроить API видео чата. Есть 3 варианты решения в XML, JSON или YAML. Подробнее в трех вариантах: XML Version: http://chaturbate.com/affiliates/api/onlinerooms/?format=xml&amp;wm=cJtAh JSON Version: http://chaturbate.com/affiliates/api/onlinerooms/?format=json&amp;wm=cJtAh YAML Version: http://chaturbate.com/affiliates/api/onlinerooms/?format=yaml&amp;wm=cJtAh ...

    HTML
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Парсер для вконтакте

    Необходима программа для вконтакте цель: найти друзей друзей в моих сообществах вариант алгоритма сначала получаем список всех пользователей из всех групп куда аккаунт вступил (База) потом получам список друзей ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад