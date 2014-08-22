Wordpress сверстать и запрограаммировать сайт

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Закрыт10 заявок156 просмотров

Здравствуйте фрилансеры. прикрепляю макет главной страницы. дизайн всех страниц есть, тех задание тоже. cms wordpress

Форум нужно будет подобрать и подогнать под дизайн.

WordPress
11 лет назад
kondrakov85
40 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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