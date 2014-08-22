Сделать JS/UI фронтэнд

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Надо сделать JS/UI фронтэнд для создания\изменения маршрута следования общественного транспорта для библиотеки Leaflet

Нужно:

- Добавление остановки на карте.

- Добавление остановки в маршрут следования ОТ

- Изменения остановки

- Изменение остановки в маршруте следования

- удаление остановки

Пример того что надо - http://wikiroutes_info/minsk?routes=5808 (возможна нужна регистрация)

JavaScript
11 лет назад
cat_crash2
Третьяков 
43 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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