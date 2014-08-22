Есть сайт-визитка, с небольшим инет-магазином. Нужно чтоб перед тем как товар(программа питания) попадала в корзину был выбор между кол-во дней. У одного из товара есть еще выбор калорий, 3 пункта. Всего товаров ...
Требуется внести правки, CMS Bitrix
Приветствую, ПОСРЕДНИКАМ ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ, мне необходимы правки, сайт fedorpodgornyy.ru
1. Добавить вишлист
2. личный кабинет пользователя: http://take.ms/u40Ke
3. добавить раздел SALE (Красным цветом шрифта)
4. добавить раздел новинки, туда попадает товар со всех разделов, ограничение по количеству 45
5. счетчик времени акции на товаре
6. Товары надо их вывести, те что не активны
7. Футер (исходник будет завтра)
8. Кроссбраузерность
9. Кроссплатформенность
Более подробно обсудим в скайпе
P.S. скайп и микрофон обязательно
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