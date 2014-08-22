Требуется внести правки, CMS Bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки117 просмотров

Приветствую, ПОСРЕДНИКАМ ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ, мне необходимы правки, сайт fedorpodgornyy.ru

1. Добавить вишлист

2. личный кабинет пользователя: http://take.ms/u40Ke

3. добавить раздел SALE (Красным цветом шрифта)

4. добавить раздел новинки, туда попадает товар со всех разделов, ограничение по количеству 45

5. счетчик времени акции на товаре

6. Товары надо их вывести, те что не активны

7. Футер (исходник будет завтра)

8. Кроссбраузерность

9. Кроссплатформенность

Более подробно обсудим в скайпе

P.S. скайп и микрофон обязательно

11 лет назад
kostoff
40 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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