Скрипт-парсер

Приветствую.

Требуется скрипт для парсинка и автопостинга сообщений из vk.com по сл. схеме:

1. Дается список пабликов-доноров.( тематика it,~10 шт)

2. Из них отсеиваются посты с кол-вом лайков менее числа "Х"

3. Убираются хэштеги и копирайты вида #тема@имя.паблика.

4. Загружаются в паблик-реципиент

Для отсутствия проблем с капчей и возможной блокировкой из-за большой массы постов требуется отложенная публикация с задержкой

Подключение необходимо life-time с возможностью корректировки по договоренности

Бюджет и нюансы в отклики пожалуйста. Иное - в ЛС

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upd

Добавлено название соц. сети, которое модерацией было удалено из названия топика