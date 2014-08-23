Решить проблему с видео на сайте

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Закрыт4 заявки205 просмотров

Видеоплеер на сайте (cms битрикс) проигрывает видео только частично на макбуках и остальных apple-устройствах. На pc нет проблем. Нужно понять, в чем проблема и устранить ее.

11 лет назад
GetFriday
Елена 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров