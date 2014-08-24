Необходимо сделать мобильную версию работающего сайта (landing page): http://cheholnaavto.ru/ от Вас цена и сроки
Счетчик количества переходов по ссылке Wordpress
Необходимо реализовать счетчик подсчета количества скачивания для Wordpress.
Работа скрипта только через ajax, с возможностью вывода самых популярных постов у которых больше всего скачиваний.
Заявки фрилансеров
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