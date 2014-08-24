Счетчик количества переходов по ссылке Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка140 просмотров

Необходимо реализовать счетчик подсчета количества скачивания для Wordpress.

Работа скрипта только через ajax, с возможностью вывода самых популярных постов у которых больше всего скачиваний.

AJAXWordPress
11 лет назад
itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров