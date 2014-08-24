Сделать мобильную версию сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок195 просмотров

Необходимо сделать мобильную версию работающего сайта (landing page): http://cheholnaavto.ru/

от Вас цена и сроки

11 лет назад
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45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров