Личный кабинет для юр.лиц с оптовым прайсом ss

1. Создать кнопку зарегистрироваться рядом с входом с паролем

2.при клике на кнопку переходим на форму http://optimal-perm.ru/index.php?ukey=register

3.далее сметреть страницу 2 Регистрация физических лиц

Добавить функцию выбора Юр лицо и Физ лицо как на рисунке

4. страница 3 Регистрация юридических лиц после регистрации попадает на страницу для юридических лиц или так называемый кабинет для юридических лиц с оптовыми ценами

5. страница 4 как выглядит кабинет для юрлиц

артикул, группы товаров, подгруппы товаров, марка, название товара, цена, кол-во окно с возможностью вставить колво, кнопка в корзину.

Возможность импортировать прайс администратору через админку магазина и в админке магазина для администратора должен быть отдельный раздел где он может управлять кабинетом оптовиков, в кабинете оптовиков ведется такаяже база клиентов как это реализована в самом магазине, в кабинете оптовиков возможность добавлять новости для оптовиков и спецпредложения

в личном кабинете у оптовиков кнопки: мои заказы (функция хранения истории всех заказов) мои настроки (возможность отписаться от рассылки и другие настройки по Вашему усмотрению)

6. страница 5 процесс оформления заказа

у админа должны быть возможность настроить адрес эл. почты куда будут приходить заказы