Уже работает синхронизация товаров сайтов поставщиков сайта handybrands.ru (ОпенКарт) и http://www.borsellino.ru/ с сайтом www.handymoda.ru при этом доступы к личным кабинетам этих сайтов имеются. При этом есть связь с программистами поставщиков. Необходимо допилить синхронизацию. ...
Личный кабинет для юр.лиц с оптовым прайсом ss
1. Создать кнопку зарегистрироваться рядом с входом с паролем
2.при клике на кнопку переходим на форму http://optimal-perm.ru/index.php?ukey=register
3.далее сметреть страницу 2 Регистрация физических лиц
Добавить функцию выбора Юр лицо и Физ лицо как на рисунке
4. страница 3 Регистрация юридических лиц после регистрации попадает на страницу для юридических лиц или так называемый кабинет для юридических лиц с оптовыми ценами
5. страница 4 как выглядит кабинет для юрлиц
артикул, группы товаров, подгруппы товаров, марка, название товара, цена, кол-во окно с возможностью вставить колво, кнопка в корзину.
Возможность импортировать прайс администратору через админку магазина и в админке магазина для администратора должен быть отдельный раздел где он может управлять кабинетом оптовиков, в кабинете оптовиков ведется такаяже база клиентов как это реализована в самом магазине, в кабинете оптовиков возможность добавлять новости для оптовиков и спецпредложения
в личном кабинете у оптовиков кнопки: мои заказы (функция хранения истории всех заказов) мои настроки (возможность отписаться от рассылки и другие настройки по Вашему усмотрению)
6. страница 5 процесс оформления заказа
у админа должны быть возможность настроить адрес эл. почты куда будут приходить заказы
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