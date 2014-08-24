Синхронизация товара с сайтами 2-х поставщиков

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки190 просмотров

Уже работает синхронизация товаров сайтов поставщиков сайта handybrands.ru (ОпенКарт) и http://www.borsellino.ru/ с сайтом www.handymoda.ru при этом доступы к личным кабинетам этих сайтов имеются. При этом есть связь с программистами поставщиков. Необходимо допилить синхронизацию. ТЗ во вложении

Opencart
11 лет назад
murketolog
Иван 
42 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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