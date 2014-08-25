Медиавики парсер на .NET

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки170 просмотров

есть база с постами на медиавики

есть библиотеки по работе с медиавики

нужно написать парсер

перегнать из медиавики бд в нашу бд

11 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
16 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров