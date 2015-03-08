У нас сайтов с фильмами можно скачивать и качать на сервер фильмы, с парсером конечно было бы удобней. опишите как вы видите работу парсера, как и откуда он будет парсить? так же укажите ...
Установить на сайт и настроить модуль Робокассы
Всем добрый день!
Требуется установить и настроить скрипт модуля “Робокасса”, используя тестовый сервер - http://www.robokassa.ru/ru/DocTest/Ru/Interface.aspx согласно техдокументации - http://www.robokassa.ru/ru/Doc/Ru/Interface.aspx. Я попрошу вас также помочь с правильным заполнением технических настроек в личном кабинете (все эти result url, success url и методы отсылки данных по ним). После того, как вы закончите всю работу, я подам запрос на активацию - только когда в поддержке подтвердят, что все прошло успешно, заказ будет считаться выполненным. В ином случае недочеты нужно будет поправить.
Необходим человек с обязательным опытом подключения Робокассы, способный сделать все качественно и достаточно быстро (не знаю будет ли с нашим сайтом все “как два пальца об асфальт”)) Оплата - яндекс-деньги, либо вебмани (вы должны принимать и то, и то).
Касательно сайта: это небольшая дизайн-студия (адрес см. у меня в профиле). Сайт создан на бесплатном конструкторе Parallels Presense Builder 12.0.5, предоставленном хостингом рег.ру. Нам на сайте нужна будет форма с вводом произвольной суммы, потому что у нас не интернет-магазин (без личного кабинета и корзины). Работу необходимо будет согласовывать со мной на всех этапах, задавать встречные вопросы касательно внешнего вида модуля, функционала и т.д, чтобы не подключить ничего лишнего (м.б. какие-то функции мне вообще будут не нужны, например не все XML-интерфейсы). Сроки не затягиваем, цены не загибаем:) - ориентировочная стоимость подобной работы мне известна.
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