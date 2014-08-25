Всем добрый день! Требуется установить и настроить скрипт модуля “Робокасса”, используя тестовый сервер - http://www.robokassa.ru/ru/DocTest/Ru/Interface.aspx согласно техдокументации - http://www.robokassa.ru/ru/Doc/Ru/Interface.aspx. Я попрошу вас также помочь с правильным заполнением технических настроек в личном кабинете ...
Перенести сайт с одного на другой хостинг
Нужно просто перенести сайт с одного хостинга на другой. на сайте установлен модуль по автозапчастям. Предполагается что если он будет на московском хостинге ...то время отзыва будет быстрее у модуля, так как информацию модуль получает с сервера который находится в Москве.
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