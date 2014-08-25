Программа

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок189 просмотров

Есть сайт на ява - скрипте (бенарный опцион). Нужен парсер, который сможет каждую минуту нажимать одну и ту же кнопку, местоположение которой в пикселях относительно экрана не меняется. Возможен ли парсер, который будет работать в таком режиме - то есть фактически кликать на яваскриптовую ссылку.

11 лет назад
olosss
Сергей 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров