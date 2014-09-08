Добавить раздел "статьи" на сайт.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок212 просмотров

Здравствуйте.

Нам необходимо добавить раздел "статьи" на сайт www.himat.ru

Система управления - HostCMS

Здесь - http://c2n.me/iNhNMG - скриншот с указанием месторасположения нового раздела.

Функционал - как в разделе "новости" - на главную будем выводить по 2-3 статьи.

11 лет назад
dars022
Антон 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

sociumit
38 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Руслан отлично справился с заданием. Быстро, всё именно так, как планировалось. Спасибо!
Задание изложено четко и доходчиво. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

sociumit
38 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Механизм проставления ссылок в группе Вконтакте

    В группах соцсети вконтакте есть раздел "Ссылки". (попасть можно через управление сообществом, либо справа внизу блок ссылки) Проставлять их можно только по одной. Необходимо сделать онлайн сервис по автоматическому проставлению этих ссылок из ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перенести сайт с одного на другой хостинг

    Нужно просто перенести сайт с одного хостинга на другой. на сайте установлен модуль по автозапчастям. Предполагается что если он будет на московском хостинге ...то время отзыва будет быстрее у модуля, так как информацию модуль получает ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать всплывающее окно с видео

    Суть такая - есть короткий ролик в формате fla. Когда человек входит на сайт всплывает окно и включается видео, сзади видео все затемненно, видео кончается - окно закрывается и человек уже после этого попадает ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Функция поверки внешних соединений на PHP

    $50

    Здравствуйте. Необходим код/функция PHP, которая позволит проверить запрет на внешние соединения со стороны сервера и выведет их список (в случае ВПС сервера, в случае обычного хостинга просто отобразит запрещены ли они) или ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Повторить функционал слайдера

    вариант, который нравится - http://www.lsrgroup.ru/ - слайдер в шапке требуется сделать то же самое, заменив картинки, текст, поставив логотипы, убрав карту. слайдер должен быть резиновым с минимальным разрешением изначально вариант ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Подправить php форму регистрации ннада

    $10

    Имеется форма регистрации. Обработка POST и сама форма написаны в одном файле, без передачи куда-либо. Нужно сделать так, чтобы при каждом обновлении браузера генерировались новые имена полей. Следует понимать ...

    AJAXPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Подключение API сервиса amoCRM

    Нужно написать скрипт для взаимодействия с API сервиса http://www.amocrm.ru/ При осуществлении оплаты на сервисе http://e-autopay.com/ он отправляет на нашу страницу POST запрос с данными о проведенной оплате. Документация запроса http://strannik.erinrovi.e-autopay.com/docs/NoticeDoc.pdf . ...

    AmoCRM
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Программа

    $100

    Есть сайт на ява - скрипте (бенарный опцион). Нужен парсер, который сможет каждую минуту нажимать одну и ту же кнопку, местоположение которой в пикселях относительно экрана не меняется. Возможен ли парсер, который будет работать в ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Парсер наличия мест

    $20

    Нужно написать скрипт парсер наличия мест на сайте http://booking.uz.gov.ua/ru/ Исходные данные - откуда / куда и дата выезда. Нужно определить список поездов, варианты вагонов, цены и количество мест.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад