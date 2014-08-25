Нужно просто перенести сайт с одного хостинга на другой. на сайте установлен модуль по автозапчастям. Предполагается что если он будет на московском хостинге ...то время отзыва будет быстрее у модуля, так как информацию модуль получает ...
Механизм проставления ссылок в группе Вконтакте
В группах соцсети вконтакте есть раздел "Ссылки". (попасть можно через управление сообществом, либо справа внизу блок ссылки)
Проставлять их можно только по одной.
Необходимо сделать онлайн сервис по автоматическому проставлению этих ссылок из текстового файла, либо просто скопировав в веб форму.
Ваши варианты и цену предлагайте.
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