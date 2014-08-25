Парсер и анализатор выдачи Яндекс, Google

Требуется скрипт с несложным web-интерфейсом со следующими функцией парсинга выдачи Яндекса ТОП-10, ТОП-20, ТОП-30, ТОП-40 и анализ выдачи. Анализ должен проводиться внутри ТОП'ов, а так же усредненных показателей ТОП'а между собой.

Параметры анализа ТОП поисковых систем (выводится таблица по каждому сайту и среднее)

- Количество найденных страниц по запросу

- Главная / не главная страница

- Возраст домена / сайта в днях

- ТИЦ сайта

- Число посетителей в день/мес/год, если эти сведения доступны

- Наличие в Яндекс.Каталоге

- CMS (по возможности определение)

- Проиндексировано страниц в Яндексе

- Динамическая / статическая страница

- Длина страницы всего / длина информационной статьи (если её можно выделить из общего объема текста) в символах с пробелами и без

- Количество картинок в статье

- Всего внешних ссылок на сайт

- Всего внешних ссылок на эту страницу

- Всего внутренних ссылок на эту страницу / в т.ч. с анкором в виде вхождения ключевой фразы

- Количество внутренних ссылок на другие страницы сайта

- Количество точных вхождений ключевой фразы и отдельных её частей

- Количество неточных вхождений ключевой фразы и отдельных её частей

- Количество точных вхождений слов из ключевой фразы (те, что не вошли в 10 и 11)

- Количество неточных вхождений слов из ключевой фразы (те, что не вошли в 10 и 11)

- Количество точных и неточных вхождений ключевой фразы всего по сайту

- Количество точных и неточных вхождений в title / description / keywords

- Количество точных и неточных вхождений в тэге в параметрах alt="????" и title="????"

- Количество точных и неточных вхождений в title главной страницы (если в топе не главная)

- Оценка сайта по различным рейтингам (alexa rank и т.п.)

Дополнительные поля таблицы:

- Вычисляемое поле релевантности таблицы, формула задается отдельно

Дополнительные функции:

- Выгрузка результатов в xls или csv формат

- Пакетная обработка списка ключевых фраз, вставляемых в текстовое поле из буфера обмена либо загружаемых из csv файла.

- Взаимодействие с основными антикапчами antigate, ripcatpcha и другие

- Желательно возможность работы с proxy серверами (для скрытия от яндекса) либо яндекс.xml