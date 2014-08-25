Поменять слайдер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки113 просмотров

Сайт на вордпрессе. Нужно поменять слайдер на динамический и исправить кое какие неточности. Пишите предложения

WordPress
11 лет назад
Blackmailer
Антон 
43 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

magways
32 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 отзывов(-3)
11 лет назад
$30
1 день
Всё сделал быстро, был постоянно на связи, очень доволен сотрудничеством. Рекомендую!
Хороший заказчик , моментальная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

magways
32 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 отзывов(-3)
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Каталог для Joomla 2.5

    $200

    Необходима ПОЛНАЯ реализация тз, БЕЗ "..ой, я не смогу вот это, а тут будет по другому, а еще надо купить такой-то модуль.." и подобного. За эти деньги правим сколько потребуется, без нервов, отговорок и ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Постер отложенных постов в WP

    $40

    Суть: Добавление в существующий блог новых постов из фото, лежащих на данном сервере, причем имя папки с фото соответствует id категории в которую постим, кеи для титла берутся из файла в этой же ...

    WordPress
    Веб-программирование2 исполнителя
    Закрыт
    11 лет назад

  • Парсер и анализатор выдачи Яндекс, Google

    Требуется скрипт с несложным web-интерфейсом со следующими функцией парсинга выдачи Яндекса ТОП-10, ТОП-20, ТОП-30, ТОП-40 и анализ выдачи. Анализ должен проводиться внутри ТОП'ов, а так же усредненных показателей ТОП'а между собой. Параметры ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ищем специалиста или команду для поддержки Python

    Объем в обычном рабочем режиме небольшой . Основные проблемы с которыми мы сталкиваемся и которые не зависят от нас это выделенные сервера ( 6 штук Hetzner ) ,и два однотипных сторонних ресурса с ...

    DjangoPythonRedis
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Механизм проставления ссылок в группе Вконтакте

    В группах соцсети вконтакте есть раздел "Ссылки". (попасть можно через управление сообществом, либо справа внизу блок ссылки) Проставлять их можно только по одной. Необходимо сделать онлайн сервис по автоматическому проставлению этих ссылок из ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перенести сайт с одного на другой хостинг

    Нужно просто перенести сайт с одного хостинга на другой. на сайте установлен модуль по автозапчастям. Предполагается что если он будет на московском хостинге ...то время отзыва будет быстрее у модуля, так как информацию модуль получает ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Добавить раздел "статьи" на сайт.

    Здравствуйте. Нам необходимо добавить раздел "статьи" на сайт www.himat.ru Система управления - HostCMS Здесь - http://c2n.me/iNhNMG - скриншот с указанием месторасположения нового раздела. Функционал - как в ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сделать всплывающее окно с видео

    Суть такая - есть короткий ролик в формате fla. Когда человек входит на сайт всплывает окно и включается видео, сзади видео все затемненно, видео кончается - окно закрывается и человек уже после этого попадает ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Функция поверки внешних соединений на PHP

    $50

    Здравствуйте. Необходим код/функция PHP, которая позволит проверить запрет на внешние соединения со стороны сервера и выведет их список (в случае ВПС сервера, в случае обычного хостинга просто отобразит запрещены ли они) или ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Повторить функционал слайдера

    вариант, который нравится - http://www.lsrgroup.ru/ - слайдер в шапке требуется сделать то же самое, заменив картинки, текст, поставив логотипы, убрав карту. слайдер должен быть резиновым с минимальным разрешением изначально вариант ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад