Ведущий front-end разработчик

$3500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки277 просмотров

Необходимые навыки

Мы ищем сильного front-end разработчика в интересный международный стартап. Амбициозные задачи, сильная команда. Проект построен на Ruby on Rails, и будет хорошо если вы сможете говорить с back-end разработчиками на одном языке.

Вы любите проектировать UI. Ставите usability на первое место.Уважаете MVC фреймворки, JavaScript и jQuery.

DOM, CSS, SCSS, GIT, JSON, CI, make — для Вас не просто набор красивых иностранных букв.

Задачи

Основной вашей задачей станет разработка front-end составляющей проекта. Именно вы будете отвечать за внешний вид всего сервиса и интеграцию с back-end, работу скриптов, плавность анимации и кроссбраузерность.

Будет плюсом

— вы в прошлом работали, Ruby on Rails разработчиком или веб дизайнером.

— вы современны, любите гаджеты и все новое;

— мотивированы не только деньгами и ростом, но также идеей создания хорошего продукта для широкой аудитории по всему миру;

Атмосфера

Мы не обременены сложной управленческой структурой, а это значит, что на текущем этапе развития проекта вы сможете влиять на самые важные решения. В то же время все мы много лет в индустрии, четко представляем себе, к чему мы должны прийти через год, два или три и не допускаем ребячества. Все задачи мы фиксируем в Redmine и GitHub, документацию ведем в GoogleDocs и прототипируем в Axure.

Работаете удаленно из любой точки мира. Не хотите работать дома? Мы оплачиваем коворкинг рядом с вашим домом. — Даем все инструменты для продуктвиной работы. — Гибкие часы работы — Оплачиваем выходные, отпуск, командировки и полезные конференции.

CSSGitJavaScriptjQuerySCSSRuby
11 лет назад
grizly1977
Влад Гур 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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