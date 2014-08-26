Скрипт для формы заявки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен18 заявок162 просмотра

Добрый день!

К html-форме нужно привязать скрипт отправки данных на почтовый ящик.

Кто готов? Пишите!

HTML
11 лет назад
syms
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

farmazone
Василь 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
120 отзывов(-5)
11 лет назад
$5
1 день
Доволен сотрудничеством с Василием в рамках мини-проекта. Помимо решения начальной задачи, он сам предложил сделать дополнительный технический элемент. Тот случай, когда творческая и квалифицированная инициатива не только уместна, но и приятна. Кроме того, Василь - очень приятный в общении человек. Рекомендую к сотрудничеству.
Компетентный и приятный в общении заказчик. Я очень доволен сотрудничеством. Мои наилучшие рекомендации.

Заявки фрилансеров

farmazone
Василь 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
120 отзывов(-5)
11 лет назад