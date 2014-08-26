Необходимы небольшие доработки генплана сайта леснаягавань_рф в части программирования.Срочно
Скрипт для формы заявки
Добрый день!
К html-форме нужно привязать скрипт отправки данных на почтовый ящик.
Кто готов? Пишите!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Установить PHYTON open source проект на LAMP сервере. Проект требует знания питона. Ссылка на проект, который должен быть установлен: https://github.com/blinktrade/bitex От вас цена и сроки.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $250
Техническое задание включает 11-ти пунктов изменений, которые необходимо внести в работоспособный проект биржи сайтов. Биржа сайтов написана на PHP + MySQL – исходный код сайта и дамп БД будет Вам передан. ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт11 лет назад
Премиум шаблон сайта Вордпресс нужно откорректировать:Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $3500
Необходимые навыки Мы ищем сильного front-end разработчика в интересный международный стартап. Амбициозные задачи, сильная команда. Проект построен на Ruby on Rails, и будет хорошо если вы сможете говорить с back-end разработчиками на ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Установка, поделиться в социальных сетях и т.д.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть инвестиционная карта области. На нее под своими учетными записями муниципальные образования добавляют свои инвестиционные площадки. Необходимо сделать так, чтобы при добавлении новой площадка не сразу появлялась на карте, а проходила процесс модерации а администратора: ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Сайт на Joomla. Сервер сегодня был отключен за рассылку спама. Необходимо найти и удалить с сайта вредоносное ПО и устранить уязвимости, которые позволили его установить.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Сайт на вордпрессе. Нужно поменять слайдер на динамический и исправить кое какие неточности. Пишите предложенияВеб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $40
Суть: Добавление в существующий блог новых постов из фото, лежащих на данном сервере, причем имя папки с фото соответствует id категории в которую постим, кеи для титла берутся из файла в этой же ...Веб-программирование2 исполнителяЗакрыт11 лет назад