Скрипт для формы заявки

Доволен сотрудничеством с Василием в рамках мини-проекта. Помимо решения начальной задачи, он сам предложил сделать дополнительный технический элемент. Тот случай, когда творческая и квалифицированная инициатива не только уместна, но и приятна. Кроме того, Василь - очень приятный в общении человек. Рекомендую к сотрудничеству.