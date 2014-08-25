Установить PHYTON open source проект на сервере

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Закрыт1 заявка90 просмотров

Установить PHYTON open source проект на LAMP сервере. Проект требует знания питона.

Ссылка на проект, который должен быть установлен: https://github.com/blinktrade/bitex

От вас цена и сроки.

Python
11 лет назад
Mantas
47 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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