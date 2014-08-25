Доработки сайта на PHP + MySQL

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок154 просмотра

Техническое задание включает 11-ти пунктов изменений, которые необходимо внести в работоспособный проект биржи сайтов.

Биржа сайтов написана на PHP + MySQL – исходный код сайта и дамп БД будет Вам передан.

Других дополнений и изменений настоящего ТЗ не будет!

Пишите, если готовы работать через Безопасную сделку или любой вариант при котором я не рискую просто потерять деньги (пускай и не большие).

MySQLPHP
11 лет назад
rbalance
Сергей 
51 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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