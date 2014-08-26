Web клиент для MS Analysis Services

Необходим компонент или набор компонентов для работы с данными из MS Analysis Services (OLAP), возможно уже готовый, если есть.

Компонент должен быть передан с исходным кодом или согласием исполнителя о дальнейшем сотрудничестве.

Примеры по запросу в Google "Olap Web Client"

- Корректная работа с браузером Google Chrome

- Авторизация по доменному имени пользователя

- Использование ролей куба

- Генерация и выполнение MDX запросов

- Дружелюбный пользовательский интерфейс

- Сохранение ракурсов куба и отображение данных на графике

Стоимость и сроки при более подробном обсуждении.