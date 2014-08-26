Здравствуйте. Необходимо доработать функционал сайта dekanu.net 1. Принцип работы сервиса: - Студент размещает задачу - Исполнитель указывает свою стоимость, за которую он её выполнит - Сайт делает автоматом свою ...
Web клиент для MS Analysis Services
Необходим компонент или набор компонентов для работы с данными из MS Analysis Services (OLAP), возможно уже готовый, если есть.
Компонент должен быть передан с исходным кодом или согласием исполнителя о дальнейшем сотрудничестве.
Примеры по запросу в Google "Olap Web Client"
- Корректная работа с браузером Google Chrome
- Авторизация по доменному имени пользователя
- Использование ролей куба
- Генерация и выполнение MDX запросов
- Дружелюбный пользовательский интерфейс
- Сохранение ракурсов куба и отображение данных на графике
Стоимость и сроки при более подробном обсуждении.
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