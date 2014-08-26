Доработка сайта на Symfony

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок122 просмотра

1. Требуется доработать поиск по сайту, что бы он учитывал производителя

2. В административной части добавить колонку "Производитель" и реализовать фильтр по производителю.

3. Требуется автоматизированное добавление водяного знака к загружаемым изображениям.

Сайт www.mebelniyolga.ru/

Скриншоты админки:

https://drive.google.com/file/d/0B6eBC3Su4XcbNE1FVF9VRlpKYlk/edit?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B6eBC3Su4XcbNzQ3ODc3eU9BcnM/edit?usp=sharing

Symfony
11 лет назад
prorektor_mebel
Алексей 
44 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

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