Сделать по аналогии блок меню сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки203 просмотра

На сайте _http://beznasekomyh.ru/ слева есть меню Весь каталог. Надо с небольшими изменениями в расположении блоков сделать по аналогии. Установить на другом сайте с cms WP + партнерские ссылки прописать.

Указывайте сразу срок и цену.

WordPress
11 лет назад
SergeyMal
Сергей 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

polenov
41 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$5
2 дня
Прекрасный исполнитель для заказчиков, которые формулируют свой заказ в стиле - я хочу чтобы было так и так. Валерий отлично справился с заданием, отличное знание WP + хорошее видение дизайна и функционала.
Хороший заказчик, четкая постановка задачи.

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polenov
41 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад