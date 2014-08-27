Создание сайтов под ключ на CMS WORDPRESS, уникальный дизайн PSD любой сложности и стиля.
создание магазинов на HostCMS, OpenCart и красивые Landing Page. Лаконичный дизайн и эргономичная структура сайтов.
Быстро, качественно, учитывая все ваши требования.
Для начала работы
• Создайте приглашение на свой проект, выберите или откройте приватный проект.
• Опишите ваше ТЗ (чем подробней, тем лучше, вопросы все сразу решать сразу на берегу)
• Предпочтительна предоплата (по договоренности). При работе на вашем хостинге — предоплата -100%.
Что лучше сделать с вашей стороны:
Назначьте сами бюджет своего проекта. Исходя из этого будем двигаться.
Преимущества:
• Работаю только в лицензионных ОС, и приложениях. Фото закупаю только с лицензией.
• Работаю в паре. По принципу одна голова хорошо, две лучше.
• Не тяну резину, работаю оперативно.
• Делаю все возможное в рамках проекта, по высшему уровню.
• Провожу анализ конкурентов, исходя из этого делаю оптимальные предложения.
• Чужие наработки не применяю. И свои не копирую.
• Отдаю все исходники проекта — PSD и другие.
• Ваши данные, пароли не передаю третьим лицам.
• При заказе сайта от 1000$ — бонусом хостинг на 1 год, и домен в зонах RU,COM,NET
Что я делаю:
• Сайты под ключ — приоритет Wordpress от 3 и выше
• Магазины — приоритет HostCMs, OpenCart
• Уникальный дизайн PSD.
• Полный дизайн проектов — от логотипа до сайта под ключ.
Цены:
• Ваша цена (бюджет) как приоритет.
Как оплатить:
• WebMoney, Яндекс-деньги, PayPal.
• Карты — доллар, рубль, евро Visa (Альфа-Банк), MasterCard (Payoneer)
• Р/с — доллар, рубль, евро (Альфа-Банк)
• Переводы — только на расчетный счет в Альфа-Банке.
Для юридических лиц:
• Работа по договору оказания услуг, предоставление актов выполненных работ;
• Предоставление полного пакета документов отчетности.
ООО "ВП-ВС" ОГРН: 1141837000744
Общение:
• Приватные сообщения.
• Скайп — для детального обсуждения проекта, выдается лично.
• E-mail — для техзаданий и переписки с заказчиками.
Что нужно для создания сайта:
Работа выполняется: начиная от названия домена, разработки логотипа, до выпуска в свет проекта. Но нужна отправная точка, поэтому мне нужен хотя бы 1 пункт из ниже перечисленного:
• Ваши пожелания, хотя бы в свободной форме, чем большене забудите казать деталей тем работа будет быстрей и без доработок;
• Для примера, можете продемонстрировать сайт, который нравится;
• Идея, которую хотите воплотить;
• Отсканированная схема или прототип (если опять же имеются);
• Согласие с вашей стороны на свободу моих действий.
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