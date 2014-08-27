Создание сайтов под ключ на CMS WORDPRESS, уникальный дизайн PSD любой сложности и стиля.

создание магазинов на HostCMS, OpenCart и красивые Landing Page. Лаконичный дизайн и эргономичная структура сайтов.

Быстро, качественно, учитывая все ваши требования.

Для начала работы

• Создайте приглашение на свой проект, выберите или откройте приватный проект.

• Опишите ваше ТЗ (чем подробней, тем лучше, вопросы все сразу решать сразу на берегу)

• Предпочтительна предоплата (по договоренности). При работе на вашем хостинге — предоплата -100%.

Что лучше сделать с вашей стороны:

Назначьте сами бюджет своего проекта. Исходя из этого будем двигаться.

Преимущества:

• Работаю только в лицензионных ОС, и приложениях. Фото закупаю только с лицензией.

• Работаю в паре. По принципу одна голова хорошо, две лучше.

• Не тяну резину, работаю оперативно.

• Делаю все возможное в рамках проекта, по высшему уровню.

• Провожу анализ конкурентов, исходя из этого делаю оптимальные предложения.

• Чужие наработки не применяю. И свои не копирую.

• Отдаю все исходники проекта — PSD и другие.

• Ваши данные, пароли не передаю третьим лицам.

• При заказе сайта от 1000$ — бонусом хостинг на 1 год, и домен в зонах RU,COM,NET

Что я делаю:

• Сайты под ключ — приоритет Wordpress от 3 и выше

• Магазины — приоритет HostCMs, OpenCart

• Уникальный дизайн PSD.

• Полный дизайн проектов — от логотипа до сайта под ключ.

Цены:

• Ваша цена (бюджет) как приоритет.

Как оплатить:

• WebMoney, Яндекс-деньги, PayPal.

• Карты — доллар, рубль, евро Visa (Альфа-Банк), MasterCard (Payoneer)

• Р/с — доллар, рубль, евро (Альфа-Банк)

• Переводы — только на расчетный счет в Альфа-Банке.

Для юридических лиц:

• Работа по договору оказания услуг, предоставление актов выполненных работ;

• Предоставление полного пакета документов отчетности.

ООО "ВП-ВС" ОГРН: 1141837000744

Общение:

• Приватные сообщения.

• Скайп — для детального обсуждения проекта, выдается лично.

• E-mail — для техзаданий и переписки с заказчиками.

Что нужно для создания сайта:

Работа выполняется: начиная от названия домена, разработки логотипа, до выпуска в свет проекта. Но нужна отправная точка, поэтому мне нужен хотя бы 1 пункт из ниже перечисленного:

• Ваши пожелания, хотя бы в свободной форме, чем большене забудите казать деталей тем работа будет быстрей и без доработок;

• Для примера, можете продемонстрировать сайт, который нравится;

• Идея, которую хотите воплотить;

• Отсканированная схема или прототип (если опять же имеются);

• Согласие с вашей стороны на свободу моих действий.