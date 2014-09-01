Нужен калькулятор + доработки для нашего нового проекта. Список что нужно прикреплен к заданию. Проходимцев и шапкозакидателей прошу не напрягаться, пердоплат не делаем, так не получиться по легкому навариться ...
Скрипт прохождения экзамена ПДД (РФ)
Нужно на сайте мотошколы dreamrider.ru сделать скрипт прохождения ПДД экзамена онлайн, как здесь http://avto-russia.ru/pdd/ekzamen-pdd.html
Есть 40 билетов, можно проходит конкретный билет или сразу сдавать экзамен (случайный билет).
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