Скрипт прохождения экзамена ПДД (РФ)

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Завершен9 заявок358 просмотров

Нужно на сайте мотошколы dreamrider.ru сделать скрипт прохождения ПДД экзамена онлайн, как здесь http://avto-russia.ru/pdd/ekzamen-pdd.html

Есть 40 билетов, можно проходит конкретный билет или сразу сдавать экзамен (случайный билет).

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11 лет назад
AMikadze
Андрей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
17 часов назад

Выбранный исполнитель

mrskv
31 год
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$75
2 дня
выполнил работу быстро и качественно, приятный в общении, буду еще с ним работать и всем рекомендую.
Моментальная оплата после исполнения. Четкое задание. Андрей приятный в общении, рекомендую!)

Заявки фрилансеров

mrskv
31 год
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад

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