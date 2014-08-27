mrskv

Кирилл mrskv

 
30 летУкраина/Днепр
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

front-end developer, back-end developer

Более полный список работ или контактов можете посмотреть на моем сайте - http://skv-dev.com/

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Отзывы заказчиков
Ma3oBblu
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$150
10 баллов
9 лет назад
Повторить функционал слайдера
работа выполнена на высшем уровне: соблюдены все требования проекта, учтены комментарии, возникшие в процессе, работа выполнена в срок. рекомендую к сотрудничеству
Четкое задание, интересная задача. Своевременная оплата!) Рекомендую для сотрудничества!
Ответный отзыв
moder77
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Нужен скрипт проверки целостности файлов
Прекрасный мастер. Делали сложный скрипт, Кирилл справился раньше обговариваемого срока и скрипт получился даже более функциональным чем в первоначальном тз. Обязательно обращусь еще.
Интересная задача, четкое ТЗ. Своевременная оплата!) Рекомендую для сотрудничества!
Ответный отзыв
AMikadze
Андрей 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$75
10 баллов
9 лет назад
Скрипт прохождения экзамена ПДД (РФ)
выполнил работу быстро и качественно, приятный в общении, буду еще с ним работать и всем рекомендую.
Моментальная оплата после исполнения. Четкое задание. Андрей приятный в общении, рекомендую!)
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Utenov
34 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Интерактивная карта РФ
Все сделано быстро и качественно, рекомендую.
Оплата сразу после выполнения задачи. Четкое ТЗ, без лишних правок. Сотрудничеством доволен! Рекомендую :)
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