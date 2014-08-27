front-end developer, back-end developer
Более полный список работ или контактов можете посмотреть на моем сайте - http://skv-dev.com/
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
9 лет назад
работа выполнена на высшем уровне: соблюдены все требования проекта, учтены комментарии, возникшие в процессе, работа выполнена в срок. рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Четкое задание, интересная задача. Своевременная оплата!) Рекомендую для сотрудничества!
$100
10 баллов
9 лет назад
Прекрасный мастер. Делали сложный скрипт, Кирилл справился раньше обговариваемого срока и скрипт получился даже более функциональным чем в первоначальном тз. Обязательно обращусь еще.
Ответный отзыв
Интересная задача, четкое ТЗ. Своевременная оплата!) Рекомендую для сотрудничества!
$75
10 баллов
9 лет назад
выполнил работу быстро и качественно, приятный в общении, буду еще с ним работать и всем рекомендую.
Ответный отзыв
Моментальная оплата после исполнения. Четкое задание. Андрей приятный в общении, рекомендую!)
$50
10 баллов
9 лет назад
Все сделано быстро и качественно, рекомендую.
Ответный отзыв
Оплата сразу после выполнения задачи. Четкое ТЗ, без лишних правок. Сотрудничеством доволен! Рекомендую :)