Интерактивная карта РФ

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки158 просмотров

Сделать интерактивную карту РФ как на сайте авито. Карта разделенную на две части (Европа и Азия)

С левой стороны название регионов, справа карта европейской части рф, (с Калининградом и Крымом) и с кнопкой для перехода на карту азиатской части РФ (точно как на авито), при наведении на карту цвет региона меняется, при нажатии переходим на страницу с координатами компании партнера. при наведении на (ссылку) название региона слевой стороны выделяется область на карте и при нажатии переходим на страницу партнера.

11 лет назад
Utenov
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Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

mrskv
31 год
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
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mrskv
31 год
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад

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