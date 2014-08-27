Интерактивная карта РФ

Сделать интерактивную карту РФ как на сайте авито. Карта разделенную на две части (Европа и Азия)

С левой стороны название регионов, справа карта европейской части рф, (с Калининградом и Крымом) и с кнопкой для перехода на карту азиатской части РФ (точно как на авито), при наведении на карту цвет региона меняется, при нажатии переходим на страницу с координатами компании партнера. при наведении на (ссылку) название региона слевой стороны выделяется область на карте и при нажатии переходим на страницу партнера.