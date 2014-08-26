Использую хостинг FastVPS.

Раз в несколько дней регулярно возникает ситуация что мало свободного места на сервере и сайты перестают грузиться.

Пишу в тех поддержку, они удаляют логи - и все ок на пару дней.

На просьбы устранить причину этого - саппорт не реагирует.

Цена и сроки устраненния этого + гарантия.