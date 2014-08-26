Мало свободного места на сервере

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок187 просмотров

Использую хостинг FastVPS.

Раз в несколько дней регулярно возникает ситуация что мало свободного места на сервере и сайты перестают грузиться.

Пишу в тех поддержку, они удаляют логи - и все ок на пару дней.

На просьбы устранить причину этого - саппорт не реагирует.

Цена и сроки устраненния этого + гарантия.

11 лет назад
Vityok93
Виктор 
31 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

tsyuha
47 лет
13 лет в сервисе
Был
4 часа назад
11 лет назад
$7
1 день
Виктор быстро решил проблему, с который я "мучился" достаточно долго...
Прекрасный заказчик. Все четко и ясно. Оплата мгновенная. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

tsyuha
47 лет
13 лет в сервисе
Был
4 часа назад
11 лет назад

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