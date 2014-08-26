Нужно либо доделать существующую, либо создать на другой платформе - на чем можно сделать? . сейчас сделано на php. функционал: -выбор маршрута — выбор месяца — дата (есть сейчас) ...
Мало свободного места на сервере
Использую хостинг FastVPS.
Раз в несколько дней регулярно возникает ситуация что мало свободного места на сервере и сайты перестают грузиться.
Пишу в тех поддержку, они удаляют логи - и все ок на пару дней.
На просьбы устранить причину этого - саппорт не реагирует.
Цена и сроки устраненния этого + гарантия.
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