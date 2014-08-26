Калькулятор для товаров + доработки CMS OpenCart

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки141 просмотр

Нужен калькулятор + доработки для нашего нового проекта.

Список что нужно прикреплен к заданию.

Проходимцев и шапкозакидателей прошу не напрягаться, пердоплат не делаем, так не получиться по легкому навариться и свалить.

Для добросовестных специалистов условия оплаты в 2 этапа:

1 часть — после выполнения половины работы

2 часть после выполнения всего ТЗ.

Срок 2-3 дня.

Бюджет 3500 руб

Заранее спасибо!

Opencart
11 лет назад
original77
Рамиз 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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