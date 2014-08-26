Консультация по github

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  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок112 просмотров

Есть проблема:

создано несколько приватных репозитариев, в настройки добавлен один публичный ssh ключ. Все юзера имеющий ключ имеют доступ ко всем репозитариям.

Что нужно сделать:

требуется что бы разработчики одного проекта имели доступ только к своему репозитарию, а разработчики других проектов никаким образом не могли видеть и подключатся к другим репозитариям созданным в аккаунте.

11 лет назад
nolesxp
Юрий 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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