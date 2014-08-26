На сайте _http://beznasekomyh.ru/ слева есть меню Весь каталог. Надо с небольшими изменениями в расположении блоков сделать по аналогии. Установить на другом сайте с cms WP + партнерские ссылки прописать. Указывайте сразу срок и цену.
Консультация по github
Есть проблема:
создано несколько приватных репозитариев, в настройки добавлен один публичный ssh ключ. Все юзера имеющий ключ имеют доступ ко всем репозитариям.
Что нужно сделать:
требуется что бы разработчики одного проекта имели доступ только к своему репозитарию, а разработчики других проектов никаким образом не могли видеть и подключатся к другим репозитариям созданным в аккаунте.
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