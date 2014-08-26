Консультация по github

Есть проблема:

создано несколько приватных репозитариев, в настройки добавлен один публичный ssh ключ. Все юзера имеющий ключ имеют доступ ко всем репозитариям.

Что нужно сделать:

требуется что бы разработчики одного проекта имели доступ только к своему репозитарию, а разработчики других проектов никаким образом не могли видеть и подключатся к другим репозитариям созданным в аккаунте.