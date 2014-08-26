Система записи туристов

Нужно либо доделать существующую, либо создать на другой платформе - на чем можно сделать? . сейчас сделано на php.

функционал:

-выбор маршрута — выбор месяца — дата (есть сейчас)

-регистрация пользователей в системе, вход пароль/логин(есть сейчас)

-полномочия пользователей — чтобы можно было давать полномочия на просмотр того или иного маршрута каждому пользователю отдельно(есть сейчас)

-наличия черного списка туристов — желательно на кнопку, по ФИО или тел., как-то нужно чтобы при добавлении или допустим при нажатии кнопки текущий список туристов проверился с теми кто есть в черном списке и показывал это

-наличие списка по 6й поездки — скидка 50% на нее идет, нужно чтобы система видела человека. по ФИО.

-так же дополнения в самой программе — список диспетчеров, списки по автобусам, как отдельные темы где можно писать общую информацию для общего пользования.

примерно так в общих чертах, хотелось бы услышать мнения и предложения.

как система выглядит сейчас — прикреплены скрины для понимания. Связь по скайпу — обязательно голос.