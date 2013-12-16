Коллеги, добрый день! Есть уже формат и дизайн подобных моих сайтов-лэндингов в psd. Структуру брать уже существующую. Контент только поменяется. Может немного по оформлению изменить (цвет блоков и т.п.). Марка ...
Шапка и подвал
Требуется шапка и подвал страницы сайта для садоводческого некоммерческого товарищества "Заря".
Что-нибудь простое, вроде варианта rtserv.ru но на тему садоводческого товарищества.
Бюджет проекта небольшой, но и больше часа-полутора времени я у вас не прошу.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт11 лет назад
Коллеги, добрый день! Есть уже формат и дизайн подобных моих сайтов-лэндингов в psd. Структуру брать уже существующую. Контент только поменяется. Может немного по оформлению изменить (цвет блоков и т.п.). Это ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт11 лет назад
Коллеги, добрый день! Есть уже формат и дизайн подобных моих сайтов-лэндингов в psd. Структуру брать уже существующую. Контент только поменяется. Может немного по оформлению изменить (цвет блоков и т.п.). Это ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт11 лет назад
Коллеги, добрый день! Есть уже формат и дизайн подобных моих сайтов-лэндингов в psd. Структуру брать уже существующую. Контент только поменяется. Может немного по оформлению изменить (цвет блоков и т.п.). Это ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт11 лет назад
Коллеги, добрый день! Есть уже формат и дизайн подобных моих сайтов-лэндингов в psd. Структуру брать уже существующую. Контент только поменяется. Может немного по оформлению изменить (цвет блоков и т.п.). Это ...Закрыт11 лет назад
Коллеги, добрый день! Есть уже формат и дизайн подобных моих сайтов-лэндингов в psd. Структуру брать уже существующую. Контент только поменяется. Может немного по оформлению изменить (цвет блоков и т.п.). Марка ...Закрыт11 лет назад
Коллеги, добрый день! Есть уже формат и дизайн подобных моих сайтов-лэндингов в psd. Структуру брать уже существующую. Контент только поменяется. Может немного по оформлению изменить (цвет блоков и т.п.). Это ...Закрыт11 лет назад
Коллеги, добрый день! Есть уже формат и дизайн подобных моих сайтов-лэндингов в psd. Структуру брать уже существующую. Контент только поменяется. Может немного по оформлению изменить (цвет блоков и т.п.). Это ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Коллеги, добрый день! Есть уже формат и дизайн подобных моих сайтов-лэндингов в psd. Структуру брать уже существующую. Контент только поменяется. Может немного по оформлению изменить (цвет блоков и т.п.). Это ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Коллеги, добрый день! Есть уже готовый дизайн psd лэндинга по одной марке оборудования. Нужно сделать в таком же стиле, состав блоков абсолютно то же, меняется только содержание (главная картинка, фото категорий товаров, ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт11 лет назад