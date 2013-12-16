Шапка и подвал

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок212 просмотров

Требуется шапка и подвал страницы сайта для садоводческого некоммерческого товарищества "Заря".

Что-нибудь простое, вроде варианта rtserv.ru но на тему садоводческого товарищества.

Бюджет проекта небольшой, но и больше часа-полутора времени я у вас не прошу.

11 лет назад
stolz
49 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$10
1 день
Отличный художественный вкус. Отличная работа. Спасибо! Рекомендую Алексея как отличного фрилансера.
Понравилось работать: понятная постановка задачи, быстрая оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад