Требуется полный редизайн сайта и интернет-магазина.Особых накруток не требуется.Просто изменить до неузнаваемости сохранив нужный мне контент.
Дизайн лэндинга крышные кондиционеры на осн. сущ.
Коллеги, добрый день!
Есть уже формат и дизайн подобных моих сайтов-лэндингов в psd.
Структуру брать уже существующую. Контент только поменяется. Может немного по оформлению изменить (цвет блоков и т.п.).
Это еще один тип лэндинга по типу оборудования - крышные кондиционеры.
Оставляйте Ваши заявки с ценой. Пример моих лэндингов можете посмотреть в других последних моих проектах.
ТЗ Вышлю по запросу.
без отзывов и истории на сервисе не откликайтесь. Не тратьте время.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Необходимо поменять дизайн сайта auto-vip.ru - улучшить, осовременить, добавить баннеров со спец. предложениями и плагинов, настроить ссылки на соц. сети. Произвести кроссбраузерную верстку текста. Установить новый движок (данный сайт работает ...Завершен11 лет назад
- $100
1. Есть сайт сделанный на DLE + к нему работает WHMCS нужно сделать так чтобы когда клиент переходил с DLE на WHMCS не замечал этого перехода... т.е. на WHMCS нужно сделать такой же дизайн ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Будет делаться русская версия сайта http://www.magazin-legalizace.cz/cs/cannapedia/ Примеры страниц в приложении. Необходимо сделать редизайн с адаптацией на русскоязычное население. Также в Полной новости необходимо добавить блок, в котором будет выводиться логотип магазина, в ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Коллеги, добрый день! Есть уже готовый дизайн psd лэндинга по одной марке оборудования. Нужно сделать в таком же стиле, состав блоков абсолютно то же, меняется только содержание (главная картинка, фото категорий товаров, ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $70
Для интернет магазина нужно сделать дизайн страниц 6 страниц. "В КОРЗИНЕ" "ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА" x4 страницы "ВАШ ЗАКАЗ УСПЕШНО ОФОРМЛЕН" СТРАНИЦА В КОРЗИНЕ: [картинка] [название] [кол-во] ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется создание макета хостинг компании. Тз и описания нет. Оставляем свои предложения с примерами подобных работ если есть. Не забываем указывать цену и сроки реализации. Работа будет по ...Завершен11 лет назад
- $100
Нужно сделать редизайн сайта для повышения конверсии тематика сайта-военно врачебная коллегия подробности при обращение. тз вышлем в скайпеДизайн сайтов19 заявокЗакрыт11 лет назад
Сайт вот : http://www.metaltiling.ru Дизайн главной есть. Нужен дизайн остальных страниц.В общем стиле как на главной.Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт11 лет назад
- $150
Требуется легкий, светлый дизайн в теплых тонах для сайта, на котором размещаются статьи-ответы на обычные человеческие вопросы. Почему лед белый? Какая гора самая высокая? Сколько шагов до Луны?.... Вопросов таких много и ...Завершен11 лет назад