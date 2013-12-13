Дизайн-редизайн Cannapedia

Будет делаться русская версия сайта http://www.magazin-legalizace.cz/cs/cannapedia/

Примеры страниц в приложении.

Необходимо сделать редизайн с адаптацией на русскоязычное население.

Также в Полной новости необходимо добавить блок, в котором будет выводиться логотип магазина, в котором можно купить, контакты этого магазина, рабочее время и url самого магазина. (В приложении скриншот с местом расположения).

Никаких предоплат.