Дизайн-редизайн Cannapedia

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки175 просмотров

Будет делаться русская версия сайта http://www.magazin-legalizace.cz/cs/cannapedia/

Примеры страниц в приложении.

Необходимо сделать редизайн с адаптацией на русскоязычное население.

Также в Полной новости необходимо добавить блок, в котором будет выводиться логотип магазина, в котором можно купить, контакты этого магазина, рабочее время и url самого магазина. (В приложении скриншот с местом расположения).

Никаких предоплат.

11 лет назад
fingerlink
37 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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