Сделать дизайн в psd на основании имеющегося

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Закрыт7 заявок181 просмотр

Коллеги, добрый день!

Помогите, пожалуйста!

Есть дизайн в jpg, который делался на основании готового Psd.

После полной оплаты исполнителю, он отказался высылать исходник (из которого и сделал этот jpg)/

В итоге нужно сделать дизайн по имеющемуся.

Лэндингов и ИМ у меня много, оставляйте заявки сразу в проекте с ценой и сроками. Работа срочная, предыдущий "специалист" очень подвела.

Оформление только через сервис.

без отзывов и с отриц. отзывов не откликайтесь.

11 лет назад
silay
43 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
91 отзыв(-6)

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