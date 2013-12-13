Сделать дизайн в psd на основании имеющегося

Коллеги, добрый день!

Помогите, пожалуйста!

Есть дизайн в jpg, который делался на основании готового Psd.

После полной оплаты исполнителю, он отказался высылать исходник (из которого и сделал этот jpg)/

В итоге нужно сделать дизайн по имеющемуся.

Лэндингов и ИМ у меня много, оставляйте заявки сразу в проекте с ценой и сроками. Работа срочная, предыдущий "специалист" очень подвела.

Оформление только через сервис.

без отзывов и с отриц. отзывов не откликайтесь.