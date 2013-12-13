Здравствуйте, Требуется не только исполнительная часть, но и креативная. Надо сделать дизайн "страшилка" про нездоровую воду. Т.е. ярко обозначить на 4 стр. формата А4 одно направление - один дизайн (потом это ...
Сделать дизайн в psd на основании имеющегося
Коллеги, добрый день!
Помогите, пожалуйста!
Есть дизайн в jpg, который делался на основании готового Psd.
После полной оплаты исполнителю, он отказался высылать исходник (из которого и сделал этот jpg)/
В итоге нужно сделать дизайн по имеющемуся.
Лэндингов и ИМ у меня много, оставляйте заявки сразу в проекте с ценой и сроками. Работа срочная, предыдущий "специалист" очень подвела.
Оформление только через сервис.
без отзывов и с отриц. отзывов не откликайтесь.
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