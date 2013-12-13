Визуальный дизайн сайта по вайрфреймам

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Закрыт5 заявок157 просмотров

Разработать визуальный дизайн сайта по вайрфреймам. Сайт состоит из 14 типов страниц. Страницы составляются из 35 возможных элементов, некоторые из элементов могут находиться в нескольких состояниях. Цветовая гамма и лого есть. Окончательная оценка стоимости и сроков осуществляется после получения полного ТЗ.

Формат ТЗ

Краткое описание всех страниц

Вайрфреймы для всех страниц

Вайрфреймы для всех элементов

11 лет назад
dryabkov
Денис 
43 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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