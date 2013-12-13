Дизайн "страшилка" про нездоровую воду

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок293 просмотра

Здравствуйте,

Требуется не только исполнительная часть, но и креативная.

Надо сделать дизайн "страшилка" про нездоровую воду. Т.е. ярко обозначить на 4 стр. формата А4 одно направление - один дизайн (потом это станет книжкой-проспектом из одного А4, сложенного, т.е. итого - одна титульная сторона, две внутренние и одна заключительная)

Это дизайн, говорящий о том, чтобы потребители задумались о том, что опасно пить воду от недорогих фильтров и автоматов, которые ставя в разных местах. Это непроверенные источники, и воду пить надо только природную, из скважины, или приобретенную в зарекомендованной сети аптек.

Надо именно "страшилку" чтобы начиная с разворота потребитель захотел дальше просмотреть дизайн. И задумался после просмотра о ом, что пить из непровернных источников очень опасно для здоровья.

Все общение через skype. Обязательно указывайте свой логин и ЦЕНУ за такой дизайн.

11 лет назад
prpump
39 лет
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад

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Нет заявок фрилансеров

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