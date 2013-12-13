В команду на постоянные проекты нужны дизайнеры, иллюстраторы. С опытом работы. Не новички. Те у кого есть реальный опыт создания иллюстраций, картин, графики для игр и т.п. Много проектов где нужно рисовать арт ...
Дизайн "страшилка" про нездоровую воду
Здравствуйте,
Требуется не только исполнительная часть, но и креативная.
Надо сделать дизайн "страшилка" про нездоровую воду. Т.е. ярко обозначить на 4 стр. формата А4 одно направление - один дизайн (потом это станет книжкой-проспектом из одного А4, сложенного, т.е. итого - одна титульная сторона, две внутренние и одна заключительная)
Это дизайн, говорящий о том, чтобы потребители задумались о том, что опасно пить воду от недорогих фильтров и автоматов, которые ставя в разных местах. Это непроверенные источники, и воду пить надо только природную, из скважины, или приобретенную в зарекомендованной сети аптек.
Надо именно "страшилку" чтобы начиная с разворота потребитель захотел дальше просмотреть дизайн. И задумался после просмотра о ом, что пить из непровернных источников очень опасно для здоровья.
Все общение через skype. Обязательно указывайте свой логин и ЦЕНУ за такой дизайн.
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