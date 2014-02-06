Дизайн сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен17 заявок230 просмотров

Необходимо разработать дизайн сайта туристической тематики. Проект не сложный, но довольно срочный.

Детальное задание вышлю дизайнерам, чьи работы понравятся больше всего. Укажите вашу среднюю цену за главную и сроки.

11 лет назад
topglance
Сергей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

kateMS_82
43 года
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$120
3 дня
Все отлично!
Спасибо за проект.

Заявки фрилансеров

kateMS_82
43 года
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад