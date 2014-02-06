В команду на постоянные проекты нужны дизайнеры, иллюстраторы. С опытом работы. Не новички. Те у кого есть реальный опыт создания иллюстраций, картин, графики для игр и т.п. Много проектов где нужно рисовать арт ...
Дизайн сайта
Необходимо разработать дизайн сайта туристической тематики. Проект не сложный, но довольно срочный.
Детальное задание вышлю дизайнерам, чьи работы понравятся больше всего. Укажите вашу среднюю цену за главную и сроки.
Выбранный исполнитель
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