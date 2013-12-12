Дизайн лендинга беспилотник

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт38 заявок307 просмотров

Небольшой лендинг по беспилотнику геоскан101 (посмотреть про него можно здесь - geoscan.aero). На все интересующие вопросы отвечу.

От вас нужны примеры работ, хотя бы парочку.

11 лет назад
mediumlive
Денис 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров