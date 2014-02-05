Дизайнеры, иллюстраторы, художники

В команду на постоянные проекты нужны дизайнеры, иллюстраторы. С опытом работы. Не новички. Те у кого есть реальный опыт создания иллюстраций, картин, графики для игр и т.п.

Много проектов где нужно рисовать арт для игр. Если не умеете - не пишите.