Редактирование магазина(дизайн, верстка)

Основная задача - сделать партнерский магазин по продаже товаров с plati.ru

По поводу дизайна:

У сайта нет изюминки в дизайне, он прост. Хочется, чтобы выделялся. Понятия не имею как это сделать. Раньше хотел, чтобы товары в 3д отображались, но нет возможности загрузить 3д модели с сайта wowhead.com, где они имеются. Буду рад любым предложениям.

Страница должна быть визуально разделена на 4 части. Вверху - первый блок меню, где будут разделы: на главную, наши гарантии, гарант сделок, вакансии, доска объявлений, ЧаВо, отзывы, скидки. (возможно добавление новых разделов)

В левом столбце на сайте будет меню со всеми товарами.

Сперва пойдут самые популярные разделы (*)

World of Warcraft, Diablo 3, Hearthstone, Starcraft 2, Dota 2 и тд, а после все этого нужно сделать кнопку “Все товары” и кнопку поиска

“Все товары” желательно имеют свой уникальный дизайн, соответствующий дизайну сайта, если такое возможно.

У каждого популярного раздела (*) прошу сделать маленькую эмблемку из соответствующей игры, или красивым шрифтом выделить этот раздел. Если наличие эмблем сильно скажется на весе страницы, то лучше обойтись красивым шрифтом ? Тут не знаю, дизайнеру виднее.

Среднее поле на сайте - рабочая область.

Справа - контакты, новости, методы оплаты, случайно выводимый отзыв из раздела “отзывы”. Облако тегов наверно лучше оставить и спустить его в самый низ (но нужно ли оно, когда там тегов будет в 10 раз больше?).

Все эти блоки нужно переделать, сделать их более компактными и при этом нормально воспринимаемыми глазом. Особенно - “контакты” и “методы оплаты”.

дополнительно к ним нужно добавить PAYPAL и Western Union.

По поводу дизайна всего остального - буду рад услышать предложения. Сайт обновления уже давно ждет, но особых идей, как ему добавить изюминку, нет.

Допустим у нас есть раздел

World of warcraft - Маунты (средства передвижения) и товар в этом разделе Призрачный тигр

Если мышка наводится на World of warcraft, то человеку выводятся подразделы - их будет штук 10 - в т.ч. и "Маунты (средства передвижения)". Если курсор находится все еще в том окне с представленными разделами, то окно не закрывается конечно же. При нажатии на соответствующий раздел он открывается. При наведении курсора на раздел выпадает следующий список ,не перекрывающий предыдущий. Так как товаров будет очень много, то и выпадающее меню нужно сделать таким образом, чтобы окно уместилось где то на половине экрана, то есть в 2-3 колонки, наверно, придется делать

В главном разделе, где будет размещаться товар, мне нужно, чтобы этот лот был в виде небольшого прямоугольника (всего их будет 3-4 в ряд, лучше 3 наверно) в котором была бы картинка, ссылка на описание, цена и ссылка на оплату. Самое главное, чтобы цена автоматически изменялась при изменении цены у самого продавца на плати.ру. Это основное!

Вообще в каждом разделе, где будут партнерские ссылки, предполагается размещение

рекламного текста сверху и снизу страницы, а по центру будет перечень товаров.

Верхнее меню на сайте: Главная / Мои покупки

наши гарантии / гарант сделок / вакансии / доска объявлений / ЧаВо / отзывы / скидки

так что требования создателю наверно следующие:

Сайт на движке Джумла 2.5

Создание нового дизайна для магазина онлайн-игр

Создание партнерского магазина в digiseller.