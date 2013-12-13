Корректировка 2-х стр сайта

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Завершен6 заявок260 просмотров

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1) Поменять фото на баннере - на новогоднее

2) Основное меню сократить и перенести вверх, или сделать тоньше / компактней

О компании - Новости - Вакансии - Отделения

3) Заменить изображение на втором баннере. поставить украинский паспорт

Страница контакты

4) Компактней представить список всех филиалов

Предлагайте вашу стоимость.

11 лет назад
Yana_nana
Яна 
41 год
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

xxxdieselxxx2
Виталий 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 отзывов
11 лет назад
$20
1 день
Спасибо за сотрудничество. Приятный исполнитель, всегда на связи, терпение и понимание присутствует!Рекомендую!
Яна отличный заказчик. Доступно объясняет поставленную задачу. Оплата быстрая и своевременная. Рекомендую сотрудничать

Заявки фрилансеров

xxxdieselxxx2
Виталий 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 отзывов
11 лет назад