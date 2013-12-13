Ищем дизайнера с опытом проектирования новостных порталов и способного качественно организовать поведение пользователя на сайте. Работа включает дизайн всех страниц сайта, 5 баннеров и логотип. Общее кол-во страниц – 48. ...
Заменить шаблон на готовом Wordpress сайте и тп
Заменить шаблон на готовом Wordpress сайте на красивый, современный и настроить хороший внешний вид.
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(супер-пупер не прошу, хотя бы мало-мальски прилично)
Сайт о заработке в интернете на кликах. Вообще нужна консультация, может мне и визитки достаточно...
Сайт: http://zarobotok13.ru/
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