Заменить шаблон на готовом Wordpress сайте и тп

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки209 просмотров

Заменить шаблон на готовом Wordpress сайте на красивый, современный и настроить хороший внешний вид.

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Помочь добавить сайт в поисковики

(супер-пупер не прошу, хотя бы мало-мальски прилично)

Сайт о заработке в интернете на кликах. Вообще нужна консультация, может мне и визитки достаточно...

Сайт: http://zarobotok13.ru/

WordPress
11 лет назад
dingaz
53 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

vicodin
Антон 
32 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
81 отзыв
11 лет назад
$60
4 дня
Очень понравилась работа Антона, проявил свои дизайнерские способности на 10 баллов. По срокам сделал быстрее чем обещал. Спасибо Антон! Обращусь еще.
Сотрудничеством доволен, реккомендую.

Заявки фрилансеров

vicodin
Антон 
32 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
81 отзыв
11 лет назад