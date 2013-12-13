Заменить шаблон на готовом Wordpress сайте и тп

Заменить шаблон на готовом Wordpress сайте на красивый, современный и настроить хороший внешний вид.

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Помочь добавить сайт в поисковики

(супер-пупер не прошу, хотя бы мало-мальски прилично)

Сайт о заработке в интернете на кликах. Вообще нужна консультация, может мне и визитки достаточно...

Сайт: http://zarobotok13.ru/