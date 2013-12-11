Создание дизайна интернет-магазина рыболовных товаров + логотип. Сайт создан с помощью движка Ocstore.
Дизайн для сайта-справочника
Нужен дизайн для сайта VET-справочник. От дизайнера ожидаем интересного решения по оформлению внешнего вида, при этом сайт не должен быть нагружен графикой, но особое внимание уделено деталям.
Заявки фрилансеров
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