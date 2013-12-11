Дизайн для сайта-справочника

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт27 заявок194 просмотра

Нужен дизайн для сайта VET-справочник. От дизайнера ожидаем интересного решения по оформлению внешнего вида, при этом сайт не должен быть нагружен графикой, но особое внимание уделено деталям.

11 лет назад
sheva
51 год
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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