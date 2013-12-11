Нужен человек для создания концепции и проектирования продающего сайта. Цель: сайт, у которого будет максимальная конверсия от посетителей. Задача: есть конкретный сайт с уже существующей структурой и дизайном. ...
Дизайн Интернет-портала
Ищем дизайнера с опытом проектирования новостных порталов и способного качественно организовать поведение пользователя на сайте. Работа включает дизайн всех страниц сайта, 5 баннеров и логотип.
Общее кол-во страниц – 48. Бюджет – 150 тыс. руб. Срок – 2 месяца.
Кандидаты будут отобраны 25/12/2013 Отобранным кандидатам будет предоставлен динамический прототип и детальное ТЗ. Срок начала работ – 12 января 2014 г.
Предоплата. Возможен банковский перевод.
***Обязательно наличие Скайпа для общения голосом***
Если в Вашем портфолио есть работы в сфере новостных/социальных порталов, пожалуйста, оставьте соответствующие ссылки в ответе на проект.
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