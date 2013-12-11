Дизайн Интернет-портала

Ищем дизайнера с опытом проектирования новостных порталов и способного качественно организовать поведение пользователя на сайте. Работа включает дизайн всех страниц сайта, 5 баннеров и логотип.

Общее кол-во страниц – 48. Бюджет – 150 тыс. руб. Срок – 2 месяца.

Кандидаты будут отобраны 25/12/2013 Отобранным кандидатам будет предоставлен динамический прототип и детальное ТЗ. Срок начала работ – 12 января 2014 г.

Предоплата. Возможен банковский перевод.

***Обязательно наличие Скайпа для общения голосом***

Если в Вашем портфолио есть работы в сфере новостных/социальных порталов, пожалуйста, оставьте соответствующие ссылки в ответе на проект.