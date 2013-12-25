Проектировка продающего сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки149 просмотров

Нужен человек для создания концепции и проектирования продающего сайта.

Цель: сайт, у которого будет максимальная конверсия от посетителей.

Задача: есть конкретный сайт с уже существующей структурой и дизайном. Он совершенно стандартный и не приносит пользы, требуется редизайн. Ваша задача переделать структуру сайта, если необходимо; сделать технический дизайн и ТЗ для дизайнера и программиста. Дизайнер должен будет понять вашу идею и воплотить.

ТЗ должно быть понятным и коротким.

Вы должны будете объяснить почему такой сайт будет продавать.

В письме укажите примеры спроектированных вами сайтов, их показатели конверсии, а так же вкратце опишите свой опыт и формат работы. В заявках указывайте срок исполнения.

При удачном сотрудничестве возможны последующие заказы.

11 лет назад
katrina_k
38 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

wombat
46 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад
$100
14 дней
Спасибо за работу. Что касается тех. макета дизайна и построения концепции продаж сайта, то выполнено очень быстро и качественно, сразу поняли задачу, сделали как нужно. Хорошо реагировали на замечания. Единственное, по составлению ТЗ было больше замечаний. Скорее всего будем и дальше сотрудничать.
Хорошо сработались, без нареканий

Заявки фрилансеров

wombat
46 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад