Нужен дизайн для сайта VET-справочник. От дизайнера ожидаем интересного решения по оформлению внешнего вида, при этом сайт не должен быть нагружен графикой, но особое внимание уделено деталям.
Проектировка продающего сайта
Нужен человек для создания концепции и проектирования продающего сайта.
Цель: сайт, у которого будет максимальная конверсия от посетителей.
Задача: есть конкретный сайт с уже существующей структурой и дизайном. Он совершенно стандартный и не приносит пользы, требуется редизайн. Ваша задача переделать структуру сайта, если необходимо; сделать технический дизайн и ТЗ для дизайнера и программиста. Дизайнер должен будет понять вашу идею и воплотить.
ТЗ должно быть понятным и коротким.
Вы должны будете объяснить почему такой сайт будет продавать.
В письме укажите примеры спроектированных вами сайтов, их показатели конверсии, а так же вкратце опишите свой опыт и формат работы. В заявках указывайте срок исполнения.
При удачном сотрудничестве возможны последующие заказы.
Выбранный исполнитель
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