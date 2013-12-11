Заменить шаблон на готовом Wordpress сайте на красивый, современный и настроить хороший внешний вид. Поправить или добавить тексты. Помочь добавить сайт в поисковики (супер-пупер не прошу, хотя бы мало-мальски прилично) Сайт ...
Нарисовать форму заказа
Необходимо нарисовать форму заказа для сайта по продаже мебели.
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